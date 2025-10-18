Gladbach-Trainer Polanski: «Ernüchternder Abend»

Gladbach-Trainer Polanski: «Ernüchternder Abend»

Veröffentlicht 18.10.2025 - 04:30 Uhr

Seit 14 Spielen ohne Sieg: Nach dem 1:3 bei Union hadert Polanski mit «leisen Charakteren» - was muss sich jetzt ändern?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH