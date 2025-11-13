Ende einer Ära: Oliver Ruhnert verlässt Union

Veröffentlicht 13.11.2025 - 16:36 Uhr

Oliver Ruhnerts kluge Transfers hatten großen Anteil am Aufstieg von Union Berlin bis in die Königsklasse. Jetzt verlässt der 53-Jährige den Club.
