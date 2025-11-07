El Malas Rückkehr zum großen Derby - «Er hat geliefert»

Veröffentlicht 07.11.2025 - 12:54 Uhr

Das rheinische Derby bietet zwei Teams im Aufwind und einen Shooting-Star auf Kölner Seite. Um den Borussia-Park herrschen große Sicherheitsvorkehrungen.
© Morten Ritter, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH