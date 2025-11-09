Doan schießt Frankfurt zum Sieg gegen Mainz

Veröffentlicht 09.11.2025 - 21:27 Uhr

Das Rhein-Main-Duell nimmt erst nach dem Wechsel Fahrt auf. Am Ende jubeln die Gastgeber.
© Eric Dobias, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH