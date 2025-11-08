«Bodenlos» und «katastrophal»: Heidenheimer nach 0:6 bedient

Veröffentlicht 08.11.2025 - 18:48 Uhr

Von «Steckmännchen» auf dem Platz bis zu ungewohnter Fan-Kritik: Für Heidenheim wird das Spiel bei Bayer Leverkusen zu einem Alptraum.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH