«Bild»: Wolfsburg an FCB-Sportdirektor Freund interessiert

Veröffentlicht 14.11.2025 - 21:57 Uhr

Beim VfL Wolfsburg liegt aktuell vieles im Argen. Zuletzt mussten der Trainer und Sportdirektor gehen. Bei den Personaldiskussionen taucht ein interessanter Name auf.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH