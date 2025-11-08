Bayern-Ausrutscher bei Union - Gladbach gewinnt Derby

Aktualisiert 08.11.2025 - 20:34 Uhr

Neun Siege nacheinander - und dann geht's in die Alte Försterei: Der FC Bayern verliert erstmals Punkte. Aber auch die Verfolger schwächeln. Das rheinische Derby geht an Mönchengladbach.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH