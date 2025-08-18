André Silva verlässt RB Leipzig und geht nach Spanien

André Silva verlässt RB Leipzig und geht nach Spanien

Veröffentlicht 18.08.2025 - 16:15 Uhr

RB Leipzig räumt seinen Kader auf. Wechselkandidat André Silva zieht es nicht zu Werder, sondern nach Elche.
© dpa

