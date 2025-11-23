0:1 gegen Union: Krise des FC St. Pauli geht weiter

Veröffentlicht 23.11.2025 - 19:30 Uhr

Es ist bereits die achte Niederlage nacheinander in der Bundesliga. Ein schwacher FC St. Pauli verliert auch zu Hause gegen Union Berlin.
