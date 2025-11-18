Vier tolle Rezepte - Kartoffelsalat mal anders

Kein Gericht landet an Heiligabend so häufig auf den Tellern wie Kartoffelsalat und Würstchen. Egal ob mit Mayonnaise oder Essig und Öl: Jede Familie hat ihr ganz eigenes, leckeres Geheimrezept. Es müssen aber nicht immer Salatcreme, Gewürzgurken und Erbsen sein: Wir haben vier köstliche Variationen des Weihnachtsklassikers für euch. Egal ob pikant oder mit pfiffigem Dill-Dressing - so habt ihr euren Kartoffelsalat bestimmt noch nie probiert! Süßkartoffelsalat: Die Alternative zum Klassiker 1 kg Süßkartoffeln 3 EL Olivenöl 3 EL Apfelessig 150 gr Kirschtomaten Lauchzwiebeln nach Belieben 1 TL Senf 2 TL Essig Kräuter nach Belieben Salz und Pfeffer Wer an Weihnachten Lust auf etwas Frisches und Modernes hat, sollte den Süßkartoffelsalat ausprobieren. Die leicht karamellige Süße der Kartoffeln harmoniert perfekt mit frischen Tomaten, Lauchzwiebeln und einem würzigen Senf-Dressing. Dafür werden Süßkartoffeln gewürfelt, im Ofen goldbraun gebacken und anschließend mit einem Dressing aus Apfelessig, Olivenöl, Senf und Honig vermengt. Kräuter sorgen für zusätzliche Frische. Ein Salat, der warm ebenso köstlich ist wie gut durchgekühlt. Tipp für alle, die es herzhafter mögen: Gebackene Chorizo-Scheiben, knusprige Speckwürfel oder angebratener Räuchertofu machen den Süßkartoffelsalat zur vollwertigen Hauptspeise. Pikant und würzig: Kartoffelsalat mit Salsa 2 kg festkochende Kartoffeln 8 hartgekochte Eier 400 gr Erbsen 250 gr Kirschtomaten 500 ml Salsa-Sauce Ketchup nach Belieben Für alle, die an Heiligabend gern etwas Schärfe auf dem Teller haben, ist der pikante Kartoffelsalat mit Salsa ein echtes Highlight. Festkochende Kartoffeln werden in Stücke geschnitten und mit hartgekochten Eiern, süßen Kirschtomaten und Erbsen gemischt. Die Salsa-Sauce bringt nicht nur Farbe, sondern auch richtig Feuer ins Spiel. Mit einem Klecks Ketchup lässt sich die Schärfe abrunden. Dieser Salat ist schnell gemacht und perfekt für alle, die wenig Zeit haben, aber trotzdem etwas Besonderes servieren wollen. Frisch und cremig: Kartoffel-Gurkensalat mit Dill 1 kg festkochende Kartoffeln 1 große Salatgurke 150 gr Gewürzgurken 1 Schalotte 3 EL Zitronensaft 3 EL Wasser der eingelegten Gewürzgurken 1 Bund Dill oder 3 EL TK-Dill (bei getrocknetem Dill etwas mehr nehmen) 150 gr Schmand 1 TL Zucker 1 Prise Muskat Salz und Pfeffer Dieser Kartoffel-Gurkensalat ist ein echter Genuss für Fans von leichten, cremigen Dressings. Er kombiniert knackige Gurken, würzige Gewürzgurken und aromatische Schalotten mit einem Dressing aus Zitronensaft, Schmand und einer Prise Muskat. Nachdem der Salat eine Stunde durchgezogen ist, kommt Dill ins Spiel, entweder frisch oder tiefgekühlt. Das Ergebnis: ein erfrischender Kartoffelsalat, der besonders gut zu Fisch oder vegetarischen Hauptgerichten passt. Mut zur Schärfe: Chili-Kartoffelsalat mit Aioli 1 kg Drillinge oder Babykartoffeln 2 EL Olivenöl 5 Knoblauchzehen 250 ml neutrales Öl (z.B. Raps- oder Sonnenblumenöl) 2 frische Eigelb 60 ml Schlagsahne Einige Spritzer Zitronensaft 1 Chilischote (scharf) 1 Bund Koriander Grobes Meersalz Wer experimentierfreudig ist, sollte unbedingt den Chili-Kartoffelsalat mit Aioli probieren. Hier werden Drillinge mit Olivenöl und Meersalz im Ofen gebacken, bis sie herrlich knusprig sind. Währenddessen entsteht ein hausgemachtes Aioli aus Eigelb, Öl, Knoblauch, Zitrone und Schlagsahne, verfeinert mit einer scharfen Chilischote. Das aromatische Dressing wird über die abgekühlten Kartoffeln gegeben und mit frischem Koriander abgerundet. Ein Salat, der nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch geschmacklich ein echtes Highlight zum Fest ist. Kartoffelsalat: Köstliche Krönung für den Festabend Ob klassisch, pikant oder überraschend modern, Kartoffelsalat zeigt an Weihnachten, wie vielseitig er sein kann. Die vier Variationen bringen frischen Schwung auf den Festtisch und lassen sich je nach Geschmack anpassen oder erweitern. Egal ob ihr es cremig, würzig oder leicht haben möchtet: Mit diesen Rezepten wird das Festmahl an Heiligabend garantiert nicht langweilig.