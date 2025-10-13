So geht's in 7 Schritten zur soliden Altersvorsorge

So geht's in 7 Schritten zur soliden Altersvorsorge

Veröffentlicht 13.10.2025 - 00:09 Uhr

Es ist kein Kann, sondern ein Muss: die private Altersvorsorge. Wie man Geld für den Lebensabend am besten anspart.
© Sabine Meuter, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH