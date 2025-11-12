Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet

Veröffentlicht 12.11.2025 - 13:51 Uhr

Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
