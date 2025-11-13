Arbeits- und Wegeunfall: Welches Geld bekommt man wann?

Veröffentlicht 13.11.2025 - 00:09 Uhr

Ein Sturz auf dem Weg zur Arbeit, ein Unfall im Betrieb: Viele wissen nicht, welche Ansprüche sie in einem solchen Fall haben. Wissenswertes für Beschäftigte.
© Sabine Meuter, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH