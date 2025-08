Wels und Co.: Wer schwimmt - außer mir - im Badesee?

Sobald Sie am See stehen, startet das Kopfkino, wer darin wohl lebt und beim Schwimmen nach Ihrem Zeh schnappen könnte? Ein Fisch-Experte verrät, wie häufig Begegnungen mit Wels, Hecht und Co. sind.

© Interview: Ricarda Dieckmann, dpa