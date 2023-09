Verstärkte Polizeikontrollen: Aktionstag für mehr Sicherheit

Rund 25.000 Erstklässler starten in Brandenburg

Für rund 25.000 Erstklässler in Brandenburg hat am Samstag die Schulzeit begonnen. Landesweit wurden die Mädchen und Jungen am Samstag eingeschult, bevor es in der neuen Woche richtig losgeht. Die Zahl der ABC-Schützen ist leicht gestiegen, im vergangenen Schuljahr waren es rund 24.000.