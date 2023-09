Vandalismus: Zugausfälle zwischen Hamburg und Berlin

Hüskens fordert bessere ICE-Verbindung für Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) fordert eine deutlich bessere ICE- und Fernverkehrsanbindung für Sachsen-Anhalt. Zusammen mit der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) stellte die Ministerin am Mittwoch ein Strategiepapier mit konkreten Forderungen vor, das beim Bund und der Deutschen Bahn eingereicht werden soll. Neben Halle müsse endlich auch Magdeburg auf ICE-Niveau an die Metropolen Berlin, Hamburg, München und Frankfurt am Main angebunden werden, betonte die Ministerin. Nicht zuletzt wegen der bevorstehenden Intel-Ansiedlung bei Magdeburg und dem Zukunftszentrum Deutsche Einheit in Halle sei die Ausweitung der Fernverkehrsangebote alternativlos.