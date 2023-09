Nach der Katastrophe in Libyen: Gewaltige Herausforderungen

Flutkatastrophe: DRK schickt Hilfsgüter nach Libyen

Nach der schweren Flutkatastrophe in Libyen vor fast zwei Wochen hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erste Hilfsgüter vom Flughafen Leipzig/Halle auf den Weg in die Hafenstadt Bengasi gebracht. Zu den rund 13 Tonnen Gütern gehören etwa Trinkwasseraufbereitungsanlagen, - tanks, -pumpen sowie ein Wasserlabor, ein Generator und Eimer. «Die Not der Menschen ist groß, es besteht ein enormer Bedarf an humanitärer Hilfe», sagte DRK-Generalsekretär Christian Reuter am Freitag. Die Infrastruktur sei massiv beschädigt. «Mit dem Hilfsflug unterstützen wir die Aktivitäten unserer Schwestergesellschaft, dem Libyschen Roten Halbmond.»