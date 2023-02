21-Jährige stirbt nach Unfall bei Rosenmontagsumzug in Halle

Rosenmontag: Polizei ermittelt nach Unfall beim Karnevalsumzug

Die 21-Jährige, die beim Rosenmontagsumzug in Halle von einem Mottowagen erfasst worden war, ist weiter in einem lebensbedrohlichen Zustand. Das sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen in Halle. Die Ermittlungen zum Unfall dauerten weiter an und nähmen voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch. Es stünden weitere Zeugenbefragungen an, das Fahrzeug müsse untersucht werden. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.