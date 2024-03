Von zwei Autos angefahren: Dreijähriges Kind stirbt

22-Jähriger stirbt bei Autounfall: Ursache weiter unklar

Einen Tag nach einem schweren Unfall mit drei Autos in Barsinghausen bei Hannover, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist, bleibt die Ursache unklar. Ein 22-Jähriger sei auf der L392 mit seinem Wagen plötzlich in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort prallte er gegen zwei entgegenkommende Autos. Der 22-Jährige starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.