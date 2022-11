40-Tonner stürzt auf abschüssiger Straße um

Vorpommern-Greifswald: Lastwagen brennt nach Unfall: Fahrer schwer verletzt

Ein 36 Jahre alter Mann ist mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße 110 bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verunglückt und schwer verletzt worden. Der Fahrer sei in der Nacht zum Freitag ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Der Lkw sei nach dem Unfall in Brand geraten. Aufgrund von Bergungsarbeiten blieb die Straße zunächst in beide Richtungen gesperrt.