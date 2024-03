Mann befreit Frau mit Taschenmesser aus brennendem Auto

Tödlicher Unfall: Auto fährt in Lastwagen und brennt aus

In Hamburg-Harburg ist es am Samstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall an der Bundesautobahn 7 gekommen, bei dem ein Mensch gestorben ist. Ein Auto ist aus zunächst unklarer Ursache auf einer Raststätte gegen einen Lastwagen gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Unter dem Sattelzug eingeklemmt, geriet das Auto in Brand. Das Feuer griff anschließend auf den Lastkraftwagen über.