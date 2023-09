Kollision auf Bundesstraße: Drei Tote und sieben Verletzte

Mann stirbt bei Frontalcrash mit LKW auf Bundesstraße

Nach einer Frontal-Kollision mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 290 bei Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Autofahrer gestorben. Der Fahrer des Lastwagens wurde schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Freitag geriet der 57-Jährige am Donnerstag in einer langgezogenen Kurve zwischen Rot am See und Wallhausen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Auto demnach mit einem Lastwagen frontal zusammen.