Tote Fische: Greenpeace hält Bergbaukonzerne für Verursacher

Umweltministerin: Lemke zu Fischsterben: «Setze auf Ermittlungen in Polen»

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) setzt bei der Ursachensuche für das massenhafte Fischsterben in der Oder auf die Ermittlungen der polnischen Staatsanwaltschaft. «Die polnische Arbeitsgruppe hat sich sehr stark auf die Algenblüte konzentriert, aber klar ist, dass diese Algenblüte nicht in dieser Form aufgetreten wäre, wenn nicht die zu hohe Salzfracht im Fluss gewesen wäre», sagte Lemke am Freitag in Berlin. «Woher diese hohe Salzfracht kommt, konnten wir nicht identifizieren.»