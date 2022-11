Minister: Keine Entwarnung für die Oder

Umweltkatastophe: Brandenburg überprüft Meldeketten nach Oder-Fischsterben

Brandenburg will Umweltkatastrophen wie etwa das Fischsterben in der Oder künftig schneller erkennen können. «Auch wenn dieses Fischsterben-Ereignis so nicht vorhersehbar war, überprüft Brandenburg, ob und wie das Messsystem und die Meldeketten optimiert werden können», sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Freitag. «Vor dem Hintergrund der Klimakrise und der Niedrigwassersituation an den Flüssen werden Bund und Länder außerdem den Umgang mit Einleitungen in die Flüsse überprüfen und gegebenenfalls neu regeln müssen.» Das Fischsterben war am 9. August auf der deutschen Seite des Grenzflusses entdeckt worden.