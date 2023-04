König Charles dankt für drei Millionen gepflanzte Bäume

München: Zu Ehren der Queen: Neue Rosskastanie im Englischen Garten

Zu Ehren der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. soll im Englischen Garten in München eine Rosskastanie gepflanzt werden. Die britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, und die bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten, Melanie Huml (CSU), werden am Dienstag gemeinsam an der Zeremonie teilnehmen. Dies bestätigte die britische Botschaft am Mittwoch.