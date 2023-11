CO2-Bilanz der DAV: «Wichtiger Schritt zu Klimaneutralität»

Per Bus in die Berge: Stadt übernimmt Bus des Alpenvereins

Der Bergbus des Deutschen Alpenvereins (DAV) soll im nächsten Jahr Teil des Münchner MVV-Systems werden. Um die Finanzierung sicherzustellen, werde die Stadt das Angebot in den regulären Linienbetrieb übernehmen, beschloss der Mobilitätsausschuss des Münchner Stadtrats nach Angaben der SPD/Volt-Stadtratsfraktion in seiner Sitzung am Mittwoch. Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Zustimmung des Plenums in einer Woche.