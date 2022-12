Mindestens zehn Tote bei Brand in Frankreich

Feuerwehreinsätze: Brand in Hamburger Müllverbrennungsanlage

Die Feuerwehr ist weiter mit dem Brand in einer Müllverbrennungsanlage im Hamburger Stadtteil Billbrook beschäftigt. Nachdem der größte Teil des Brandes bereits am frühen Morgen gelöscht werden konnte, werden die Nachlöscharbeiten noch auf unbestimmte Zeit andauern, wie die Feuerwehr Hamburg am Freitagmittag mitteilte. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag an einem 70 Meter hohen Schornstein der Anlage ausgebrochen und hatte auf diesen übergegriffen. Die Feuerwehr konnte trotz der erschwerten Löscharbeiten am hohen Schornstein ein Ausbreiten des Feuers verhindern.