Weitere Entlassungen nach brutalem Polizeieinsatz in Memphis

Tyre Nichols: Video tödlicher US-Polizeigewalt befeuert Rassismus-Debatte

Der Tod des Schwarzen Tyre Nichols nach einem Polizeieinsatz sorgt in den USA für Fassungslosigkeit. In mehreren Städten kommt es zu Protesten. Die Tat heizt die Debatte um Rassismus in den USA weiter an.