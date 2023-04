Unfall mit sieben Toten: 34-Jähriger saß am Steuer

Nach dem tragische Unfall mit sieben Toten in Thüringen ist die Trauer groß. Die Ermittler sind sich inzwischen sicher, wer der Unfallfahrer war, der das Auto in den Gegenverkehr steuerte.

Der mutmaßliche Verursacher des schweren Unfalls mit sieben Toten in Thüringen ist ein 34-Jähriger. Nach den bisherigen Ermittlungen sei nunmehr «gesichert» davon auszugehen, dass der bei dem tragischen Unfall selbst lebensgefährlich verletzte Mann das Auto lenkte, sagte der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, Ulf Walther, der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe die Auswertung von Spuren und die Befragung von Zeugen ergeben.

Unter Alkoholeinfluss, ohne Führerschein

Bislang war er als Beifahrer und ein 45-jähriger, schwer verletzter Mann als Fahrer des unfallverursachenden Wagens vermutet worden. Gesichert ist laut Staatsanwaltschaft, dass beide Männer unter erheblichem Alkoholeinfluss standen und zum Unfallzeitpunkt keinen Führerschein besaßen. Der Jüngere schwebt den Angaben nach weiter in Lebensgefahr und konnte noch nicht vernommen werden.

Bei dem Unfall war am Samstag auf der Ortsumgehung von Bad Langensalza ein Auto in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Wagen zusammengeprallt. Diese gingen sofort in Flammen auf und brannten aus. Unter den Toten sind fünf Jugendliche im Alter von 19 Jahren.

Zur Aufklärung der genaue Unfallumstände warten die Ermittler derzeit noch auf die Ergebnisse eines Gutachtens. Es soll laut Staatsanwaltschaft auch klären, warum die beiden Autos im Gegenverkehr so schnell Feuer fingen. Derzeit wird vermutet, dass durch ausgelaufenes Benzin und Funkenflug ein hochexplosives Gemisch entstand. Die Ermittlungen dauerten aber noch an, sagte Walther.

Trauergottesdienst in Mühlhausen

Die Trauer um die Opfer ist in Thüringen groß. Es herrsche Schmerz, Wut und Fassungslosigkeit, sagte der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen, Andreas Piontek. Am Mittwochabend wird es einen ökumenischen Trauergottesdienst in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen geben. Bereits am Dienstagabend hatten sich in der Innenstadt von Mühlhausen hunderte Menschen versammelt. Sie legten Kerzen und Blumen nieder und stellten Fotos der Unfallopfer auf.

Auch im Netz ist die Anteilnahme groß. Auf einer Gedenkseite kondolierten bereits zahlreiche Menschen. Zudem gibt es einen Spendenaufruf zur finanziellen Unterstützung der Familien der fünf toten 19-Jährigen bei den Beerdigungskosten. Bislang wurden den Angaben zufolge knapp 13.000 Euro gesammelt.