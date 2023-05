Schimpansen bilden mit «Huu» und «Waa» eine Art Mini-Sätze

No Man’s Sky: Leviathan in Expedition 7 besiegen

Ab dem 25. Mai 2022 kannst Du Expedition 7 in No Man’s Sky spielen, in der Du mit der gesamten Community in einer Zeitschleife gefangen bist. Das Phänomen wurde von einem riesigen Weltraumwal ausgelöst – auch Leviathan genannt. Um dem Loop zu entkommen, muss die gesamte Community innerhalb der Eventwochen zusammenarbeiten. Da die Leviathan-Expedition in No Man’s Sky einen hohen Schwierigkeitsgrad aufweist, folgen in unserem Guide wertvolle Tipps. Die Expedition besteht aus fünf Phasen. Schließt Du eine Phase ab, erhältst Du Belohnungen, die für die nächsten Phasen sinnvoll und von Bedeutung sind. Hole daher nach jeder abgeschlossenen Iteration Deine Belohnungen ab. Bei der letzten Quest jeder Iteration handelt es sich um die Community-Mission, die Du nicht zwangsläufig abschließen musst, um die siebte Expedition vollenden zu können. Alles, was Du für die Expeditionen benötigst, findest Du in der Regel auf der vom Spiel angezeigten Route. Vor der Gewalt anderer ...