Reisebus auf der A2 umgekippt - 35 Menschen verletzt

Landkreis Rostock: Auto kollidiert mit Pannenfahrzeug: Sechs Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 19 Rostock-Berlin sind sechs Menschen in einem Fahrzeug schwer verletzt worden. Ein Autofahrer aus Berlin war am Sonntagabend bei Kavelstorf (Landkreis Rostock) gegen ein Pannen-Auto gefahren, wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock sagte. In dem Pannen-Auto, das neben der Fahrspur auf dem Standstreifen gestanden haben soll, habe niemand mehr gesessen.