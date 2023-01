Grünes Gewölbe: Sachsen will 89 Millionen Euro Schadenersatz

Justiz: Prozess um Juwelendiebstahl: Verteidiger will Freispruch

Für einen der Angeklagten im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ist am Freitag eine Abtrennung des Verfahrens und Freispruch beantragt worden. Nach Ansicht von Verteidiger Andreas Boine ergab die Beweisaufnahme, dass sich die Indizien gegen seinen 24 Jahre alten Mandanten in Luft aufgelöst haben. Eine DNA-Mischspur aus einem Auto könne nicht als Beleg dienen, dass sich sein Mandant in dem Fahrzeug befand. Auch die Hunde-Spur habe sich als «Nullum» erwiesen.