Geschäftsführer bedauern Tod von vier Bauarbeitern

Staatsanwaltschaft Augsburg: Tod von vier Arbeitern auf Baustelle: Anklage gegen Chefs

Zwei Jahre nach einem Unfall mit vier toten Bauarbeitern in Oberbayern ist Anklage gegen zwei Beschuldigte erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg habe gegen die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens beim Amtsgericht in Landsberg Anklage wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung erhoben, teilte Gerichtssprecherin Sabine Grub am Donnerstag mit. Ein Termin für einen Prozess steht noch nicht fest.