24-Jähriger erhält Höchststrafe wegen Doppelmordes

Aus Geldnot: 24-Jähriger soll Ehepaar ermordet haben

Wegen des Vorwurfs des zweifachen Mordes muss sich von diesem Mittwoch (9.00 Uhr) an ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Hannover verantworten. Er soll im Juni 2022 in Wennigsen ein Ehepaar mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die 59 und 60 Jahre alten Eheleute starben am Tatort, in ihrem Haus im Ortsteil Holtensen. Laut Anklage konnte der junge Mann, der zuvor die Autowerkstatt des Getöteten übernommen hatte, seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale Heimtücke und Habgier. Mit der Tötung der Frau, die ihn bei oder kurz nach der Tat angetroffen habe, habe er außerdem die vorherige Straftat verdecken wollen.