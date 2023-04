Orthopäde gesteht heimliche Bildaufnahmen von Frauen

Berlin: Sexuelle Übergriffe im Sportverein: Trainer verurteilt

Ein Berliner Leichtathletiktrainer ist wegen Sexualdelikten an drei jungen Frauen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängte am Donnerstag zudem ein Berufsverbot von drei Jahren gegen den 42-Jährigen. In dieser Zeit sei es dem Angeklagten untersagt, «weibliche Personen unter 30 Jahren zu trainieren», hieß es weiter im Urteil.