Zwei Leichen in Wohnhaus bei Saarlouis gefunden

Zwei Tote in der Spree gefunden

Zwei tote Menschen sind am Mittwochmorgen an verschiedenen Stellen in der Spree in Berlin gefunden worden. Gegen 7.40 Uhr seien Polizei und Feuerwehr alarmiert worden, weil eine Leiche in Charlottenburg im Wasser trieb, sagte eine Polizeisprecherin. Der Tote wurde nahe der Caprivibrücke etwas östlich vom Schloss Charlottenburg entdeckt. Der Mann habe vermutlich zur Obdachlosenszene gehört, die Polizei gehe nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus.