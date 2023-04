Ermittlung: Tote Frau in Bordell gefunden - Mordkommission ermittelt

In einem Bordell in einer Wohnung in Berlin-Friedrichshain ist eine Frau vermutlich getötet worden. Die Leiche der bislang unbekannten Frau wurde am Montagnachmittag in der Wohnung in der Weserstraße gefunden, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Umstände und Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission ermittelt.