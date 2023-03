Fahndungsaktion gegen Geldautomatensprenger

Banken: Geldautomat gesprengt: Fälle in Bayern sprunghaft gestiegen

Unbekannte haben in Oberbayern einen Geldautomaten gesprengt. Es ist in Bayern bereits der 33. Fall in diesem Jahr, wie das bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Die Täter sprengten den Automaten demnach in Anzing (Landkreis Ebersberg) in der Nacht zu Dienstag und flüchteten dann mit der Beute vermutlich in Richtung der nahegelegenen Autobahn 94.