Zwei wichtige Bahnstrecken gesperrt - weite Umleitungen

Verkehr: Ferienauftakt: Lage an den Flughäfen vorerst entspannt

Endlich Ferien! Vor Ostern zieht es viele Familien in den Süden oder zum Skifahren. Zum Start in die Osterferien gibt es am Freitag einige Staus, an den Flughäfen blieben längere Wartezeiten zunächst aus.