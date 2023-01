Drei Leichen in Tönisvorst gefunden

Zollernalbkreis: Nach Gewaltverbrechen: Haftbefehl gegen 52-Jährigen

Er soll eine junge Verwandte getötet und vergraben und einen 23-Jährigen erschossen haben: Nach zwei Gewaltverbrechen in Albstadt ist am Donnerstag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Der 52-Jährige sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Ihm wird zum einen vorgeworfen, eine 20-jährige Verwandte umgebracht und in seinem Garten vergraben zu haben. Zum anderen soll er am Mittwoch im Zentrum von Albstadt (Zollernalbkreis) mehrmals auf einen 23-Jährigen geschossen haben. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus.