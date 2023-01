Suche nach vermisster Hochschwangerer beendet

Notfall: Saale: Zwei Tage nach Bade-Zwischenfall Leiche entdeckt

Zwei Tage nach dem Verschwinden eines 33-Jährigen beim Schwimmen in der Saale in Halle ist eine Leiche entdeckt worden. Ein Passant bemerkte den männlichen Toten am Freitag im Fluss in der Nähe der Ziegelwiese, wie die Polizei mitteilte. Die Leiche wurde demnach geborgen. Die Identität des Toten sei noch nicht abschließend geklärt, so die Polizei. Geprüft werde unter anderem ein Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Badeunfall am Mittwoch.