Störungen im Fernverkehr nach Güterzug-Brand bei Hannover

A1-Brücke wird erneuert: Bahnverkehr eingeschränkt

Wegen Bauarbeiten in Schwerte ist der Bahnverkehr ab 15. September im größeren Umfeld auf mehreren Linien im Regional- und Fernverkehr eingeschränkt oder fällt streckenweise ganz aus. Wie die Deutschen Bahn mitteilte, sind für die Erneuerung der Brücke an der Autobahn 1 in Schwerte vorbereitende Arbeiten geplant. Das habe Auswirkungen auf die Linien RE 7, RE 13, RB 53 und RB 59 sowie den Fernverkehr. Die DB müsse die Oberleitung an den Gleisen unterhalb der Brücke anpassen. Das soll binnen einer Woche vom 15. September ab 21.00 Uhr bis 22. September um 21.00 Uhr vollzogen sein.