Rettungseinsatz in Hamburg: 16-Jähriger in Elbe vermisst

Vermisster Junge vermutlich ertrunken: Suche ohne Ergebnis

Der Junge, der am Dienstag in Hamburg in die Elbe gefallen ist, ist vermutlich ertrunken. Eine erneute Suche verlief am Mittwoch ergebnislos. Unklar ist, wie der autistische Junge von seiner Schule zum 15 Kilometer entfernten Fähranleger an der Elbe gelangen konnte.