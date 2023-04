Huthi-Rebellen: Mindestens 78 Tote nach Massenpanik im Jemen

Konflikt: Demo nach türkischem Angriff auf Kurden-Stellungen

Als Reaktion auf Luftangriffe des türkischen Militärs gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien haben am Sonntag einige Hundert Menschen in mehreren deutschen Städten demonstriert. In Frankfurt sprach die Polizei in einer ersten Schätzung von etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die friedlich vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt gezogen seien. In Berlin startete am späten Nachmittag eine Demonstration in Neukölln mit 360 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie die Polizei mitteilte.