UN: Great Barrier Reef soll «gefährdetes Welterbe» werden

Erlebnisarchäologie: Nachgebaute römische Galeeren erreichen Regensburg

Der Donaulimes in Bayern steht als Teil der «Grenzen des Römischen Reiches» seit dem vergangenen Jahr auf der Welterbeliste der Unesco. In Mariaort nahe Regensburg haben am Montag drei Nachbauten römischer Galeeren der Universitäten Regensburg und Erlangen-Nürnberg angelegt.