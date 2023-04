Wieder Elefant im Leipziger Zoo geboren

Tausende Namensvorschläge für Leipziger Elefantennachwuchs

Innerhalb von zwei Wochen haben den Leipziger Zoo mehr als 8500 Namensvorschläge für das jüngstes Mitglied seiner Elefantenherde erreicht. Tierpfleger sollen nun aus den über die Webseite, per Mail, Brief oder Postkarte eingegangenen Vorschlägen eine Vorauswahl treffen, wie der Zoo am Freitag mitteilte. In der kommenden Woche soll die Öffentlichkeit dann endgültig entscheiden, wie der am 25. September geborene Elefantenjunge heißen soll.