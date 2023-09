Mädchen soll in Kölner Bad sexuell missbraucht worden sein

Sexuelle Belästigung im Freibad: Vier Menschen festgenommen

Weil sie Mädchen und junge Frauen in einem Stuttgarter Freibad sexuell belästigt haben sollen, hat die Polizei drei Männer und einen Jugendlichen festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, kam es am Sonntag und am Montag zu drei voneinander unabhängigen Vorfällen, bei denen insgesamt sieben Mädchen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren Opfer sexueller Übergriffe wurden. Ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger befinde sich seit Montag in Untersuchungshaft.