Nach Chaostrip: Polizei stoppt betrunkenen S-Bahn-Fahrer

Köpenick: Unfall auf Berliner Bahnübergang im Juli: Mann gestorben

Ein Mann ist im Juli an einem Bahnübergang in Berlin-Köpenick von einer S-Bahn angefahren worden - nun starb er im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Das bestätigte die Bundespolizei nach vorherigen Medienberichten am Montag.