Der King lebt in Australien: 30. Jubiläum für Elvis-Festival

Elvis-Biopic: Diesen Sommer flimmert der King wieder über die große Leinwand

Ein unvergleichlicher Sänger, ein genialer Performer und der erste Rockstar aller Zeiten: Elvis Presley war so viel. Noch diesen Sommer startet ein neues Biopic „Elvis“. Diesmal im Fokus: die Beziehung zu seinem mysteriösen Manager „Colonel“ Tom Parker. Alles was Du zum Elvis-Biopic wissen musst, erfährst Du hier. Man nennt ihn den „King of Rock ‘n‘ Roll“ oder auch nur: „The King“. Als erster Rockstar der Welt ebnet er den Weg für die Beatles, die Rolling Stones und für so ziemlich jede Rockband des 20. Jahrhunderts. Seine Begeisterung für die Musik entdeckt er in der Kirche, doch am Anfang ist er noch schüchtern. „Ich habe meine Gitarre genommen, anderen Leuten zugeschaut und gelernt, ein bisschen zu spielen“, zitiert Autor Peter Guralnick den späteren Rock-Giganten in einem seiner Bücher. „Ich habe aber nie öffentlich gesungen.“ Später ist davon nichts mehr zu spüren. Elvis dominiert jede Bühne nach Herzenslust, jahrzehntelang definiert er ...