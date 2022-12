Tödliche Schüsse in Frankfurt - Staatsanwaltschaft ermittelt

Polizeieinsatz: Polizei gibt Entwarnung nach Bombendrohung in Stuhr

Nach einer Bombendrohung in zwei Einkaufsmärkten in Stuhr im Landkreis Diepholz hat die Polizei Entwarnung gegeben. Einsatzkräfte hatten bei einer Durchsuchung mit Spürhunden am Donnerstagnachmittag nichts Verdächtiges gefunden, wie die Polizei per Twitter mitteilte. Am Vormittag sei eine telefonische Bombendrohung eingegangen. Bei den evakuierten Geschäften handelte es sich um einen Supermarkt und ein Möbelhaus in einem Gewerbegebiet. Am Nachmittag konnten beide wieder öffnen.